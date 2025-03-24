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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın, çeyrek ve yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? Yeni haftanın başlangıcını altın yükselerek açtı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?

Ekleme: 24.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Gram altın, çeyrek ve yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? Yeni haftanın başlangıcını altın yükselerek açtı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?

24 MART BUGÜN ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Gram altın alış fiyatı: 3.687 TL / satış fiyatı: 3.688 TL

Çeyrek altın alış fiyatı :6.055 TL / satış fiyatı: 6.141 TL

Yarım altın alış fiyatı: 12.109 TL / satış fiyatı: 12.280 TL

Tam altın alış fiyatı: 23.937 TL / satış fiyatı: 24.431 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 24.142 TL / satış fiyatı: 24.458 TL

Reşat altını alış fiyatı: 24.174 TL / satış fiyatı: 24.490 TL