Özgür Özel'in skandal provokasyon çağrısının ardından sokaklar karıştı!.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu 106 şüpheli kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit etti. Özel, 'Eğer bir daha biber gazı görürsem, olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü ve Vali sorumludur.' dedi. Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulunurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimizin yaralandığını duyurdu. Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de bir grup sokağa çıkarak polise taşlı saldırıda bulundu. .

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal açıklamalarda bulundu.'BİR DAHA BİBER GAZI GÖRÜRSEM...'Parmak sallayarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit eden Özel, 'Emniyet güçleri, bu meydanı provoke etmeyin. İstanbul Valisi Davut Gül, buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur. Burada Türkiye'nin umudu var. Sen kim oluyorsun Türkiye'nin umuduna gaz sıkıyorsun?' dedi.PROVOKASYON ÇAĞRISIÖzel, 'Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet.' diyerek skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! SARAÇHANE'DE PROVOKASYON: 6 POLİS YARALICHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'liler Saraçhane'de provokatif eylemler düzenleyerek 6 polisimiz yaralanmasına neden oldu.POLİSLERİMİZ ÖRNEK DURUŞ SERGİLİYORİçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak şunları kaydetti: 'İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRIBaşkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de öğrenciler sokağa çıktı.