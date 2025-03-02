Vedat Işıkhan: Doğum izninin artırılması çalışmalarına başladık

Günümüzde kadınlar için doğum izni, memurlarda da SSK'lılarda da doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta ekleniyor. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on haftaya çıkıyor.Babalara verilen izin ise memurlarda 10 ve işçilerde 5 gün.Kadınların doğum izinlerinin süresi işten ayrılmalarında kritik önem taşıyor. Babalara verilen doğum izin sürelerindeki farklılık ise tartışmalara neden oluyor.Türkiye gündeminde kadınların iş hayatınada tutmak için bebeklere bakıcı yardımı ve bakıcılara bebek bakım eğitimi verilmesi de dahil bir çok formül geliştirildi. Bu formüllerden birisinin de doğum izninin artırılması olması bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda yaptığı konuşmada değindiği konulardan birisi de 'doğum izni' oldu.Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada 'Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz.' dedi.