Samsung One UI 7 için tarih belli oldu: İşte güncellemeyi alacak modeller

Samsung, merakla beklenen One UI 7 güncellemesinin takvimini açıkladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S24 serisi ile kullanıcılara sunulacak, ardından diğer modellere yayılacak. İşte güncellemeyi alacak modeller ve tarihleri.

Samsung, One UI 7 güncellemesini alacak cihazların tarihleri resmen açıklandı. Yeni arayüz güncellemesi, kullanıcılara birçok yeni özellik ve sistem iyileştirmesi sunacak.Samsung One UI 7 güncellemesi, belirlenen takvime göre kademeli olarak dağıtılacak. İşte güncellemenin detayları ve tam liste:İlk olarak Galaxy S24 serisi ve Galaxy Z Fold 6 gibi en yeni modellere sunulacak olan güncelleme, daha sonra Galaxy S23, S22 ve hatta S21 serisi gibi önceki nesil cihazlara da ulaşacak.18 Nisan: Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 625 Nisan: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A5416 Mayıs: Galaxy S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A3423 Mayıs: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy A53, A33One UI 7 güncellemesinin belirlenen tarihler doğrultusunda kademeli olarak dağıtılacağı belirtiliyor.Güncellemenin, cihaz performansında gözle görülür iyileştirmeler sağlarken kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde geliştireceği aktarılıyor.Samsung'un ilerleyen süreçte One UI 7 güncelleme listesine yeni modeller ekleyebileceği de ifade ediliyor.