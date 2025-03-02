Kuşadası'nda kanlı infaz! Sokaklar savaş alanına döndü! 1 ölü 1 yaralı

Kan donduran olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Sokak ortasında çıkan silahlı çatışma cinayetle sonlandı. Yaşanan çatışma sonucu Uğur Denli hayatını kaybederken Muhammet Furkan Özçelik ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor...

Olay, saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi'nde meydana geldi.İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis D.M., M.S.D., F.K. ve E.E.'yi gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.