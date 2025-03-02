81 ilde uygulanacak: Şehirler artık böyle görünecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. 81 ilde uygulanacak olan yeni proje ile birlikte yeşil alan düzenlemesi değişiyor.Bakan Murat Kurum, söz konusu proje hakkında 81 ilin bitki rehberinin hazırlandığını belirterek, 'Cennet ülkemizin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağız' diyerek yeni projeyi duyurdu.Şehirlerde yeşil alanların tasarımında iklime dayanıklı ve yöreye özgü doğal bitki türlerinin kullanılmasını sağlamak amacıyla 81 ilde 'Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi'ni hayata geçiriyor.Bu projeyle her ilin iklim ve ekolojik özelliklerine uygun bitki türleri kayıt altına alınarak, sürdürülebilir ve doğal bir kentsel peyzaj oluşturulacak.81 ilde uygulanmaya başlayacak proje kapsamında ilk olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik bitki rehberleri hazırlandı.Kalan beş coğrafi bölgeye ait rehberlerin ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Rehberler öncelikle belediyelere sunularak, egzotik bitkiler yerine bölge iklimine uyumlu doğal bitkilerle yeşillendirme yapılması teşvik edilecek.