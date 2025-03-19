BUGÜN METROLAR KAPALI MI? 19 Mart 2025 Çarşamba günü ulaşıma kapalı metro istasyonları

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 19 Mart Çarşamba günü bazı metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı kalacaktır. Bu tarihlerde, metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirlenen istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecektir. Peki, bugün hangi metro istasyonları kapalı? İşte, ayrıntılar...19 MART BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI?19 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da yapılacak bazı düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar çerçevesinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın hizmete kapanmasına karar verilmiştir. Bu hatlar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Ayrıca, Vatan Caddesi'ne çıkan yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.TAKSİM METRO KAPALI MI?Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.19 MART HANGİ YOLLAR VE MEYDANLAR KAPALI?İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada,'Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır.Bu kararlar kapsamında;-19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,-M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,Kararı alınmıştır.