AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Bana göre İmamoğlu lise mezunu'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İZMİR'DE DENİZE ATIK SU DEŞARJ EDİLDİ!“Ceza kesilmesinden dolayı bir memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim. Ancak bu cezalar, aslında gerçekten ufak cezalar. Şuanda maalesef insanların denize giremediği, balıkları bile yaşayamadığı bir ortamı İzmir'de görüyoruz. Bu aslında CHP'nin en büyük karnelerinden bir tanesidir. CHP, maalesef yıllardır İzmir'i yönetmesine rağmen denizle ilgili olan bir arıtma tesisi yapamamıştır. Hatırlarsınız, Gezi Parkı terör eylemini yapan gezizekalı arkadaşlarımız vardı. Bu gezizekalı arkadaşlarımızı buraya davet ediyor ve burada bu konularla ilgili çevre hassasiyetlerini göstermesini istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun alınlarından öperek, sokaklarda ağaç meselesi yüzünden teşvik ettiği o gençleri, CHP yönetiminin de buradaki konularla ilgili teşvik etmesini ve bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Burada çok büyük bir samimiyetsizlik var. İzmir Belediyesi sadece kendi yaşadığı kentteki insanları değil, maalesef doğayı da tehdit eden bir hale gelmiş durumdadır.”“Sayın Belediye Başkanı, gelin şu denize girin, iki kulaç atın. Sonra muhtemelen sizi, oradaki AK Parti'mizin yapmış olduğu devasa hastanelerde büyük bir ihtimalle tedaviye alırlar.”CEMİL TUGAY'A GÖRE İZMİR KÖRFEZİ TEMİZMİŞ!“O denizdeki balıklardan yerseniz hastanelik olursunuz. Belediye Başkanı, ‘Ben denizin dibini görüyorum, çok temiz.' diyor. Sayın Belediye Başkanı sizin istediğiniz bir vakitte olsun, önümüzdeki iki, üç ay içerisinde biz gelelim. Siz o Kordon'dan bir denize girin. Biz de bir izleyelim. Ama şöyle bir gidin, gelin, dalın. Bakalım hangi duruma geleceksiniz. Ben gittiğimde balıklar denizin üzerinde yüzüyordu.”“Bırakın denize girmeyi, kokudan duramıyorsunuz. İzmir'i maalesef lağım kokusuna mahkum eden bir CHP var. Ve neymiş? ‘Buraya bunu akıtanlar kötü niyetli akıtıyorlarmış. Kardeşim sen belediye başkanısın. Arıtma tesisi niye yapmıyorsun? Heykele para var, Tarkan'a para var, Şevval Sam'a para var. Neden Körfez'deki arıtma tesisini tamamlamıyorsun? Bunun hâlâ cevabını veremiyorlar.”CHP'Lİ BELEDİYEDE İŞÇİ KIYIMI!“CHP, maalesef özellikle işçi kıyımı noktasında, işçi kardeşlerimize ciddi mobbingler uygulayan, onları işten çıkaran bir anlayışa sahip. Bunu kendi aldıkları Esenyurt Belediyesi de dahil olmak üzere, yani bir önceki dönem CHP dahi olsa bu konuda herhangi bir acımaları yok. Maalesef burada aynı şekilde bu işleri yapmaya devam ediyorlar.”CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN KADINA ŞİDDET!Kadın düşmanı parti, hangi parti derseniz, ben 'CHP' derim. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili bir konuşma yaptı. Zaman zaman kadınlarımızın dini inanışlarıyla ilgili baskılar yapılıyor. Zaman zaman bu konularla ilgili bir de kadınlarımızı kandırmaya çalışıyorlar. Geçen gün bir tane çarşaflı kadın çıktı ve bir konuşma yaptı. Ve kadın yaptığı konuşmalardan ötürü CHP tarafından alkış alıyor. Türkiye'de başörtüsü sorununun kalmadığı bir süreçte, tamamen ortadan kalktığı bir süreçte, sanki bu sorunun çözüm merkeziymiş gibi kendini göstermeye çalışan ve bu noktada hakikaten trajikomik bir hadiseye, CHP imza atıyor.”“Kadına şiddet konusunda burada, bu kişiye yapılan hareketten sonra şundan dolayı Özgür Özel'e teşekkür etmek istiyorum. İstifasını istemiş. Bu doğru bir hamledir. Ama Sayın Özgür Özel'in de acaba bu görüntüler basına düşmeseydi, bu işin üstü örtülür müydü örtülmez miydi konusunda da aklımda bazı şüpheler var, belirtmek isterim. Çünkü burada şöyle bi,r durumla karşı karşıyayız. CHP'de hep bu kadına şiddetle ilgili konuları duymaya başladık.”İMAMOĞLU 'SAHTE DİPLOMA' SORUSUNA ‘BUNLAR BOŞ SORU' DEDİ!“O zaman neden bütün kongrelerde konuşuyorsun? Boş bir meseleyse, şuan da gezdiğin bütün Türkiye gezilerinde niye bu diploma meselesini konuşuyorsun? En büyük boş sensin İmamoğlu. Dolu olmadığın şuradan belli, üniversite sınavında hakikaten başarısız olmuşsun, gitmişsin denkliği olmayan bir yerden bu ülkenin dolu olan çocuklarının, kafalarını çalışan çocukların hakkını yiyerek onların olduğu bölüme geçiş yapmışsın. Her şey ortada.”“CHP'de bu diplomanın şaibeli olmadığına veya bu işin içerisinde sıkıntı olmadığına inanan bana bir tane milletvekili gösterin. Şuan CHP'nin bütün milletvekilleri, İmamoğlu'nun bu işi yaptığına inanıyor. Kendisini destekleyen milletvekilleri de dahil olmak üzere. Bunun en büyük göstergesi, Özgür Özel'in '30 yıl önce bir insan bu suçu işlemiş olsa, bu iş iptal olur.' deyişinden belli. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konularla ilgili söylenen konulara verdiği cevap da ‘Evet, biz de bu işi basından öğrendik. İzliyoruz.' demesinden belli. Siz, yüz binlerce insanın girdiği sınavda başarı elde edemeyip, o çocukların ilk binin içerisine giren bölümüne haksız yere girdiyseniz, hak yediyseniz bunu tabiki de hesabını ödeyeceksiniz.”“İMAMOĞLU BANA GÖRE LİSE MEZUNU”“Türkçe derslerindeki başarısını bilmiyorum ama Türkçe konuştuğumuzu varsayarak bunu cevaplaması lazım. Diyorum ki, ‘Biz Türkçe konuşuyoruz. Denkliği olmayan bir üniversiteden nasıl bu üniversiteye geçiş yaptın?”“Denkliği olmayan bir üniversiteden nasıl geçiş yaptın? Bu evrakta sahtecilik. Çok açık olarak söylüyorum. YÖK'tekileri şikayet etmiş. YÖK'tekileri niye şikayet ediyorsun? Senin denkliği olmayan bir üniversiteden yaptığın geçişin legal olduğunu mu söylemelerini bekliyorsun? Bu nasıl olabilir? Sen iki yıllık üniversiteden, 4 yıllık bölüme nasıl geçiş yaptın? Bu da çok enteresan.”“Her tarafı berbat bir iş. Bana göre İmamoğlu lise mezunu şuan da. Biz İmamoğlu'nu üniversite mezunu kabul edip konuşursak yanlış yapmış oluruz.”“Bizi de yorma kendini de yorma. Hadi bakalım, bir üniversite sınavına hazırlan, bir derslerine çalış, kazan üniversiteyi. Geç değil. İnsanlar kaç yaşında gidiyorlar, ikinci, üçüncü bölümlerini okuyorlar. Bu işin yaşı yok. Evet, geçmiş dönemde böyle bir hataya, böyle bir rezalete, böyle bir skandala imza atmış. Git bir daha oku üniversiteyi ne olur?”