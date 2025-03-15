Gaziantep'te 1,4 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla yürütülen kaçakçılık operasyonunda, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde H.M. ve M.S.E. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı.Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Bu ürünler arasında 74 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 33 adet kablosuz kulaklık, 8 adet akıllı kol saati, 8 adet kablosuz ışıklı müzik çalar ve 14 adet ses bombası bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.