Manisa’da korkunç kaza! Arıza yapan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Salihli'den Köprübaşı istikametine giden Y.E. (72) yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında park halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki yolculardan Menekşe Ertuğrul'un (70) hayatını kaybettiği, sürücü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S.'nin (6) yaralandığı belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Y.E. ile H.Ş.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Menekşe Ertuğrul cenazesi Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.