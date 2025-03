AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Allah Ekrem İmamoğlu'nu ıslah etsin'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI“Bu işlerin öncelikli sebeplerinden bir tanesi Ekrem İmamoğlu sorunlarından bir tanesidir. Kılıçdaroğlu'nun döneminde de yaşanmıştı ama çok nadiren yaşanan hadiselerdi. İstanbul artık bu hadiselerin çok yüksek bir seviyede olduğunu görüyoruz. Çünkü Sayın İmamoğlu'nun belirlediği, adaylara tamamen müdahale ettiği, adayları kendi yandaşları tarafından kurduğu bir sistemin içerisinde, İmamoğlu'ndan dolayı bu insanların kalitesizliği, bu tür işlere tenezzül etmesi maalesef bu tür olayların olmasına sebebiyet veriyor.”“Bugün Beykoz'da hakikaten çok enteresan işler olmaya başladı. 13 milyon 780 bin TL'lik bir ihale yapılıyor, sebze meyve taşımasıyla ilgili olarak. Taşıma araçları, petrol aracı çıkıyor. Yani petrol tankerleri, sebze ve meyve taşıma araçları olarak gösterilmiş.”“Petrol aracında ne taşındı olarak göstermişler biliyor musunuz? Portakal, soğan, kabak, maydanoz... Allah aşkına bu aracın içerisinde kabak, maydanoz taşınır mı? Bu araç, Beykoz ilçesine hiç giriş yapmamış. Tespitli bunlar. Bu konuyla alakalı soruşturma açılıyor. ‘Vay efendim, sen bize iftira atıyorsun.' diyorlar. Bu olabilecek bir durum mu? Yani siz petrol tankerlerinde, ‘maydanoz, kereviz sapı, kabak, soğan, portakal taşıdık' diye bir sahtekârlık yapacaksınız, devlet bununla ilgili işlem yapmaya kalktığ zaman, bu devlet suçlu olacak. CHP'nin hala bunları bu kadar savunması artık bu noktada vatandaşları aldatma durumuna geliyor.'BEYKOZ BELEDİYESİ'NDE HAYALİ SEBZE İHALESİ“CHP yerel yönetimlerde, aziz milletimizin kendilerine verdiği yetkilerden sonra maalesef içlerindeki bu tür işler ortaya çıktı. CHP'deki lağım patladı, pislikler ortaya saçıldı. Biz zaten yıllardır bazı şeyleri görmüyor muyuz? Sayın İmamoğlu'nun bu kadar, reklamlara para harcadığı hepimizin gözü önünde cereyan eden bir durum değil mi?”“Bunlar gözümüzün içine baka baka petrol tankerinde ‘kereviz sapı taşıdık' diye bizi kandırmaya kalkacak, sonra biz bu konuyla alakalı bir şey söylediğimiz zaman, CHP'lileri suçluyor durumuna geleceğiz. Bu olmaz. Beykoz Belediyesi'nde sadece bu meseleler olmadı. Beykoz Belediyesi'nde de bir WhatsApp grubu ifşa edildi. Bu WhatsApp grubunda ne dediler? Grubun ismi Beykoz kahvecisi olarak kuruldu. Özel kalem müdürü çağrılıyor. Diyorlar ki ‘Sen ihalelerden önce, ihaleleri yapan müdürleri arayıp fiyatları istiyorsun. Bu fiyatları niye istiyorsun?' diye sorular soruluyor. Bunu bir tanık gelip söylüyor. ‘Belediye başkanımızın, özel kalem müdürü ihalelerden önce bu kişilerle görüşme yapıyor. Fiyatları firmalara bildiriyor. Bildirdiğinden ötürü de maalesef orada hakkıyla kazanacak olan firmalar bu ihaleleri alamıyor.' diyor. İhaleye fesat karıştırıyor. Emniyette, ‘Kaç lira maaş alıyorsun?' diye soruyorlar. ‘65 bin lira maaş alıyorum.' diyor. Şuan da oturduğu ev, rezidans ve 200 bin TL kira ödüyor. Biri bana bunu açıklasın. Bir de bu adamın yediği, içtiği var, doğal gazı var, elektriği var. 200 bin TL sadece rezidansa para verdiği ortaya çıktı. Nasıl verebiliyor? 65 bin lira maaş alan bir adam, rezidansta 200 bin lira nasıl kira veriyor? Biz bu soruları sorduğumuz zaman, ‘Bu soruları sormayacaksın.' diyorlar.”İMAMOĞLU BEYKOZ'DAKİ YOLSUZLUĞU GÖRMEZDEN GELDİ“Allah bunları ıslah etsin.' diyor. Allah Ekrem İmamoğlu'nu ıslah etsin diyorum ben de. Ekrem Bey, hiç utanmıyor musunuz? İnsanların gözünün içine baka baka hâlâ bir mağduriyet oluşturmak için mücadele ediyorsunuz. Her şey ortada. Biz mi dedik size petrol tankerlerinin içerisinde, kereviz sapı, maydanoz taşıyın, milleti aldatın diye? Sonra neymiş? Bu işler siyasiymiş. Bu işin her tarafı bir rezalet, her tarafı bir pislik. Aziz vatandaşımız bilsin. Ben de o zaman diyorum ki, ‘petrol tankerlerinin içerisinde, kereviz sapı taşıdık' diye milleti kandıranların da Allah belasını versin. Sen, ‘Allah ıslah etsin.' diyorsun ya, ben de aynısını söylüyorum.”“Sen fakirin fukaranın parasını, buralarda çarçur edeceksin, yiyeceksiniz, buradan paraları götüreceksiniz, cebinizi doldurmaya kalkacaksınız, ondan sonra ‘bu işler siyasi' diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Kimseyi kandıramazsınız. Her şey ortada.”