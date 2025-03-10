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Beyaz Gazete
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İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Ekleme: 10.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:17 / Editör: Edin Uslu
İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldıİstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı