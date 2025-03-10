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Beyaz Gazete
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Düzce'de uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Kentte narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda 8 kişi tutuklanırken, 61 kişiye de adli işlem yapıldı.

Ekleme: 10.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Düzce'de uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Ekipler, narkotik suçlarla mücadele ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik 3-9 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 60 olaya müdahale edilirken, yakalanan 8 kişi tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Aramalarda; 17 adet sentetik ecza, 30 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 60 gram bonzai, 2 gram skunk ele geçirildi.