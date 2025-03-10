BAYKAR hamlesi Rumları sarstı! AB'nin kapısına koştular

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketi Baykar ile Avrupa'nın dev savunmafirması Leonardo arasında imzalanan insansız hava araçları anlaşması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) endişeye neden oldu.Rum lider Christodoulides, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlardan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.Atina'daki Bizans Müzesi'nin açılışında konuşan Christodoulides, “AB olarak savunmamızda, enerjimizde ve hammaddelerimizde üçüncü ülkelere bağımlı kalırsak, stratejik özerklik hedefimize asla ulaşamayız” diyerek Türkiye ile savunma alanında iş birliği yapan AB ülkelerine tepki gösterdi.Christodoulides, Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklığın sıradan bir gelişme olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu iş birliği ile savunma sanayisinde Avrupa pazarında etkisini artırdığına dikkat çekti. Rum lider, “Türkiye, savunma sanayisini güçlendirmek için çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapıyor. İspanya ve İtalya da Türkiye ile yakın iş birliği içinde” diyerek AB içinde Türkiye ile kurulan askeri iş birliğinin kendileri için tehdit oluşturduğunu belirtti.Christodoulides, Türkiye'nin savunma alanında İspanya ve İtalya ile olan iş birliğinin Avrupa'nın güvenliğini zayıflatacağını iddia etti. Rum lider, AB'nin savunma bütçesinin Türkiye ile yapılan ortak projelere aktarılmasına tepki göstererek, “Bu sektöre yapılan yatırımlar AB'nin ortak güvenliğini güçlendirmelidir” dedi.