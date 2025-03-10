Batman'da silahlı kavga: Yaralılar var!

Batman'da dün gece saatlerinde merkeze bağlı Kuyubaşı TOKİ mevkisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Silahların kullanıldığı olayda U.O. (33) kavgaya karışanlardan, otobüs durağında bekleyen Ü.A. (31) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi seken kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.