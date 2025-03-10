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Arjantin'de felaket: Hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

Ekleme: 10.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:56 / Editör: Edin Uslu
Arjantin'de felaket: Hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi
Arjantin’in Buenos Aires eyalet polisinden yapılan açıklamada, liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 16 olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da, elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği de aktarıldı.

Arjantin'de felaket: Hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi