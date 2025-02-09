Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu!

Başkan Erdoğan, Asya ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayacak 4 günlük gezimiz için birazdan yola çıkacağız. İlk durağımız stratejik ortağımız olan ve 2025 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin de dönem başkanlığını yürüten Malezya olacak. Hatırlayacaksınız, Başbakan Sayın Enver İbrahim'i ülkemizde en son 2023 yılında ağırlamıştık ve kendisiyle ilerleyen dönemlerde çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle görüşme imkanı bulmuştuk.Malezya ile ekonomik ve ticari işbirliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artıracağız. Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Enderozya'ya geçeceğiz.Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Sayın Cumhurbaşkanıyla başkanlık edeceğiz. Kendisini en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde ağırlamış akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik.Turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu ziyaretim sırasında Başbakan Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz.Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ali Zerdani ile de bir araya geleceğiz. Bu görüşmememizde ikili münasebetlerimizi yanı sıra bölgesel konuları da ele alacağız. Bu ziyaretimizde dostluğumuzu kardeşliğimizi bir adım öteye götüreceğiz.Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız.'SURİYE'NİN EN KISA SÜREDE İSTİKARA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ'Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.'FİLİSTİN FİLLİSTİNLİLERİNDİR'İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahade ediyoruz.İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz.Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.Gazze'si Batı Şeria'sı Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir.Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur.ÖZGÜR ÖZEL'E FİLİSTİN YANITI: DURUŞUMUZU SORGULAMAK SİZİN NE HADDİNİZEAna muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz. Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetinizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın ve özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur arlanma olur. Bizim Filistin davası için neler yaptığımızı bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞIBarış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin görüşmeye hazır olduğunu duyuyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Yeter ki bir araya gelsinler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz.ŞARA GÖRÜŞMESİ VE TERÖRLE MÜCADELEBildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yok. Şara'nın verdiği mücadele, terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında silah bıraktırılması şart. Bunu Şara ile görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak şart. Şara'nın hassasiyetini bizzat kendisinden dinledim. Birçok grup kendisini feshederek Suriye Ordusu'na katılıyor. DEAŞ-PKK-YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten çekimeyiz. Bunlar bizim için de tehdittir. Bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. Bunlara karşı en küçük müsemmamız yoktur. Bunu kendi topraklarımızda başardık, Suriye'nin kuzeyinde de bunu yaparız.