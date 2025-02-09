Arnavutköy Belediyesi'nden yeni evlenecek gençlere güzel haber: Her çifte 30 bin TL verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi müjdesinin ardından, Arnavutköy Belediyesi de yeni evlenecek çiftlere yönelik önemli bir destek paketi sunuyor. “Mutlu Aile, Mutlu Yuva” projesi kapsamında hayata geçirilen destek programı ile genç çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmeleri hedefleniyor.Üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği sağlayan Arnavutköy Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftleri destekleyerek onların ekonomik yükünü hafifletiyor. Proje kapsamında başvuru yapan ve belirlenen şartları taşıyan çiftlere 30.000 TL nakit Aile Desteği sağlanacak. Bu destek, çiftlerin evlilik sürecinde maddi anlamda daha rahat bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacak.Aile yapısını güçlendirmek ve bilinçli evlilikleri teşvik etmek amacıyla, ücretsiz nikah hizmeti de sunulacak. Çiftler, nikah işlemleri sırasında herhangi bir ücret ödemeden dünya evine girebilecekler. Bunun yanı sıra, evlilik öncesinde ve sonrasında destekleyici bir yapı oluşturmak adına aile danışmanlık hizmetleri de sağlanacak. Çiftlere, aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve evlilikte karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili rehberlik hizmeti sunulacak.Aile desteğinden faydalanmak isteyen çiftler, belediye tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı'na katılacak. Bu program kapsamında çiftlere, evlilikte karşılıklı anlayış, sağlıklı iletişim, finansal yönetim, çocuk eğitimi gibi konularda eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayan çiftler, 30.000 TL'lik nakit destekten yararlanabilecekler.Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, güçlü aile yapısının güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu vurgulayarak şunları söyledi:“Gençlerimizin mutlu ve sağlam temeller üzerine kurulu yuvalar kurmasını desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Aile, toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden biridir. Sağlıklı ve huzurlu ailelerin oluşması, geleceğimizi daha güvenli hale getirecektir. Bu kapsamda sunduğumuz Aile Desteği ile genç çiftlerimize ekonomik ve manevi anlamda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”Arnavutköy Belediyesi'nin sunduğu bu destekle, ilçede yeni evlenecek çiftlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor. Projeye başvuru süreci ve detayları önümüzdeki günlerde belediyenin resmi kanalları üzerinden duyurulacak.