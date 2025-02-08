Ege Denizi'ndeki depremler sonrası korkutan açıklama! 3 ili işaret edip uyardı

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege kıyılarında da tedirginliğe yol açtı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Jeofizik Yüksek Mühendisi, Deprem ve Zemin Mekaniği Uzmanı Serhat Durmuş, yaşanan bu sismik hareketlerin sonuçlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.Ege Denizi'ndeki hareketliliğin olağan dışı olduğunu belirten Durmuş, 'Son 1 haftadır meydana gelen olağan dışı sismik aktiviteler var. Bunlar, jeofizik camiasını ikiye böldü. Meydana gelen bu aktivitelerin sonunda yeni bir yanardağ mı oluşacak, yoksa çok ciddi bir deprem mi oluşacak, iki çok önemli beklentimiz var. İlerleyen zamanlarda hangisinin gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat ilginç olan son 50 yılda, 1975'ten bu yana bu bölgede 492 deprem olurken, son bir haftada 1200'ü buldu. Bu 1200 depremin ilginç olan yanı 48 tanesinin 4 büyüklüğünün üstünde olması. Bunlar küçük depremler değil, sonuçta bir binada hissedilebilecek depremler. Bu bölgedeki hareketlilik devam ediyor' dedi.Bu bölgede oluşabilecek bir depremin Türkiye'nin Ege kıyılarını da etkileyeceğini belirten Serhat Durmuş, 'Biz şu açıdan bakıyoruz olaya; bu bölge Bodrum'a 140 kilometre, İzmir'e 180 kilometre gözüküyor. Sonuçta biz Muğla, Aydın, İzmir üçgeninde bu depreme ya da yanardağdaki patlamaya maruz kalacağız. Bu hareketliliğin sonucunda ciddi bir kırık oluşursa yaklaşık 7.3 büyüklüğüne kadar ciddi bir deprem bekleniyor. Dolayısıyla burada oluşabilecek tsunamiler de önemli. 6-6 buçuk metreyi bulabilecek tsunamiler meydana gelebilir' diyerek tsunami ihtimaline karşı uyarıda bulundu.Ege Denizi'nde 2011-2012 yıllarında da buna benzer bir periyot yaşandığını hatırlatan Durmuş, 'Depremler 2 yıl bu şekilde devam etti ama ciddi bir patlama vesaire olmadı. Bu seferki olayın farklı olduğunu düşünüyoruz. Bu ciddi bir anormallik. Yunan jeofizikçilerle de aynı fikirdeyiz bu konuda. Ciddi bir anomali olduğu için bunun hemen akabinde ya büyük deprem ya da Santorini Adası'nın kuzeyinde 50-60 km'lik alanda yeni bir yanardağ oluşumu bekliyoruz. Bu iki alternatif üzerine yoğunlaşıyor jeofizikçiler' dedi. Durmuş, yanardağ patlamasının ise Türkiye'yi çok fazla etkilemeyeceğini ifade etti.Bu sismik hareketlilik sonucu 7.3 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Durmuş, tsunami dalgalarının ise maksimum 10 metreye ulaşacağını ifade etti. Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tsunami dalgaları 7.3 büyüklüğündeki depremde 6 metreye ulaşabilir. Bunlar çok yüksek gibi gözükmese de tsunami dalgaları saatte 850 km'lik bir hızla çarpıyor. İki katlı bina yüksekliğinde, 850 km hızla çarptığını düşünün, mutlaka ciddi bir tahribata neden olacaktır. Şu an Yunanistan'da tsunamiden ve volkanlardan kaynaklı alarm verildi. Volkanlarda en yükseği 8 olan skalada 7 skalasında bir uyarı verildi. Tsunami senaryolarında tsunaminin bir etki alanı vardır. 1 metre yüksekliğindeki dalga 200 metre içeri girebilir. Yükseklere çıkmak verilmesi gereken ilk reaksiyondur. Kıyılarda vakit geçirmemek ve böyle bir riske karşı uyanık davranmak gerekir. Vatandaşlarımızın bunu takip etmelerini ve AFAD'dan gelecek uyarıları dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.'