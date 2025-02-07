Nevşehir'de otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Nevşehir'de bir otomobil sürücüsünün dikkatsizliği, kazayı da beraberinde getirdi.Kent merkezine bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Rana B., Jakem Kavşağı'na kontrolsüzce girdi.Bu sırada ana cadde üzerinde seyreden Nazmi Kavas idaresindeki 68 DT 242 plakalı otomobil, Rana B.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.