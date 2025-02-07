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Beyaz Gazete
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MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 7.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 7.02.2025 - 11:29 / Editör: Edin Uslu
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi sürüyor. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" açıklamasında bulundu.

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!