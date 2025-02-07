Kocaeli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de özel halk otobüsü, kar küreme, tuzlama kamyonu ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Belediyesi'ne ait Ercan T. yönetimindeki kar küreme, tuzlama kamyonu ile Özcan U. yönetimindeki özel halk otobüsü ve B.D. idaresindeki otomobil zincirleme kazaya karıştı.Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan yolcular yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.