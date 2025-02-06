Uygulama noktası ifşacılarına operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece’de kurdukları yaklaşık iki yüz kişilik grupta uygulama yapan polislerin yerini ifşa eden, gruba atan, ‘burada polis var gelmeyin’ şeklinde mesajlar atan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 5’i suça sürüklenen çocuk ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler uygulama noktası ifşacılarına yönelik ihbar üzerine harekete geçti. Emniyetin mail adresine gelen ihbarda: ''İstanbul dikkat' isimli WhatsApp grubunda polisler nerede çevirme yapıyorsa onların fotoğrafını çekip anında gruptan paylaşıyorlar. 'Burda polis var, dikkatli olun' diye paylaşımda bulunuyorlar. Grupta yaklaşık 200 kişi var ve bu gruba yöneticiler tarafından referans li kişiler alınıyormuş' cümleleri yer aldı. Ekinde ise Küçükçekmece ilçesine ait polis uygulama notları ifşa edilmesine yönelik WhatsApp grubunun yazışmaları olduğu belirlendi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis merkezi ekipleri çalışma başlattı. Şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5'i suça sürüklenen çocuk ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin suç kayıtları da olduğu öğrenilirken suçta kullandıkları telefonlara da el konuldu.