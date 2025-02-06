Karaaslan'dan 6 şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,“6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan, 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen, 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz depremlerin acısı yüreklerimizde ilk günkü gibi tazedir.Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz; bakanlıklarımız ve tüm kurumlarıyla harekete geçmiş, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler günlerce depremin etkilediği şehirlerimizde çalışmalara katılmış, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık sergileyerek yaraların sarılmasına katkıda bulunmuşlardır.Devletimizin iradesi ve kuvveti, milletimizin birlik beraberlik ve dayanışmayla asrın felaketi olarak nitelenen bu büyük afetin izlerini silmek için 85 milyon tek yürek olarak Asrın Felaketi karşısında Asrın Birlikteliğini sergiledik. Ülke olarak 6 Şubat’tan sonra çok zor günler geçirmiş olsak da devlet-millet dayanışmasıyla bu zorlu günleri aşmayı ve geride bırakmayı bildik. Bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.Geçtiğimiz 2 yıl boyunca; deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın eskisinden daha güçlü, dayanıklı ve sağlam yuvalarına kavuşması hedefimizin önüne hiçbir gündemi koymadık. Hiçbir surette, depremin yaralarının sarılmasını sekteye uğratacak bir konuyla meşgul olmadık. Siyasi hesapları uğruna ‘hükümet bu enkazın altında kalır’ diyerek devletimizin gücünü yok sayan siyasileri, çirkin iftira ve ithamlarıyla baş başa bıraktık, biz işimize baktık. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ‘Yeniden Daha Güçlü Anadolu’ şiarıyla 11 ilimizde 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimizle asrın inşa ve ihya çalışmaları 7/24 esasıyla devam etmektedir. Bugüne kadar 11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 binden fazla konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilmiştir. 2024 yılı sonunda konutların %45’i tamamlanmıştır. Bu yıl sonunda deprem bölgesi genelinde 453 bin konut ve iş yerinin vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Deprem bölgesindeki hak sahibi vatandaşlarımızın tamamı huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvalarına kavuşuncaya; şehirlerimiz eskisinden daha güvenli, altyapısıyla, üst yapısıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle daha dayanıklı hale gelinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz.Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, afetlere dirençli şehirler hedefimiz doğrultusunda şehirlerimizdeki yapı stoğunu güçlendirmeye, ülkemiz için bir beka meselesi olarak gördüğümüz afetlere hazırlık konusunda kararlı adımlar atmaya ve şehirlerimizin dönüşüm sürecini tamamlamak için çok boyutlu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle ve duayla anıyor, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmasın.”