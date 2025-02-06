İzmir ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturmalarda isimleri geçen, Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'Emniyet mahrem imam kaydı' olan, KHK ile kapatılan kurumda SGK kaydı bulunan 11 şüpheliye yönelik bu sabah polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli Bayındır ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.