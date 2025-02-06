İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul’da yasadışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılar, panel sisteminin bulunduğu ve "finans evi" olarak kullanılan Zeytinburnu’ndaki bir sitede 2 farklı adreste yakalandı.