Hulusi Akar'dan 6 Şubat depremleri mesajı: Beraber yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar sosyal medyadan 6 Şubat paylaşımında bulundu. Akar, "#AsrınFelaketi olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53.537 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve asil milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 53.537 vatandaşı anmak için sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı.Akar, mesajında, '#AsrınFelaketi olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53.537 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve asil milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyoruz.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirten Akar, 'Yıkılmaz ve sarsılmaz gönül dairelerimizde #AsrınBirlikteliği ile bir ve beraber yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz.' sözleriyle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.