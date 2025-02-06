Edirne'de 2025'in ilk ayında 1 ton 177 kilo uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı ticareti sürdürebilmek için her yolu denese de, gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati ve titiz çalışmaları karşısında başarılı olamıyor.Edirne’de yürütülen operasyonlarla, yılın ilk ayında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı’na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık girişimlerini tespit etmek için teknolojik takip sistemlerinden saha operasyonlarına kadar birçok yöntemi devreye sokuyor.Özellikle sınır kapılarında yapılan kontrollerde, kaçakçıların uyuşturucuyu gizlemek için geliştirdiği karmaşık yöntemler tek tek deşifre ediliyor.Un çuvallarına saklanan paketler, vites kutularına yerleştirilen gizli bölmeler, yangın tüpleri içine doldurulan uyuşturucu maddeler ve hatta insan bedenine sarılarak ülkeye sokulmaya çalışılan narkotikler güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen başarılı bir narkotik operasyonla büyük bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi.Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve riskli görülen bir tır, gümrük görevlileri tarafından takibe alındı.Öncelikle X-ray taramasına tabi tutulan tırın ön dorse duvarında şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı inceleme için arama hangarına yönlendirildi.Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpeği Cash de ekiplere destek verdi. Köpeğin tepki verdiği bölgede yapılan incelemeler sonucunda, tırın ön kısmındaki özel bir bölmeye zulalanmış 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 2025 yılının ilk ayında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla toplam 1 ton 177 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı mücadelenin süreceğini ve yasa dışı madde ticaretine göz açtırılmayacağını vurguladı.Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve teknolojik donanımlarla yürütülen operasyonlar sayesinde, ülkemizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine karşı etkili bir mücadele verilmeye devam ediliyor.