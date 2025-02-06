CHP'li eski vekil Özgür Özel'i bombaladı: Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasınlar

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı Adaylığı krizi kamuoyunun gündemini meşgul ederken, parti içinde de büyük krizlere neden oldu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine yönelik peş peşe karşı hamleler gerçekleştirirken CHP'li eski vekil Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabı X'ten bomba bir çıkışta bulundu.Akif Hamzaçebi, CHP'deki kurultay sürecine dikkat çekerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' iddiasına cevap veremeyenler Cumhurbaşkanı Adayı belirlemek üzere yola çıkmasınlar.' dedi.Hamzaçebi şu sözleri kullandı:Sayın Erdoğan Sayın Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP Kurultayına ilişkin olarak benim saydığım tam dört kez 'şaibeli kurultay' dedi. Bu iddianın muhatabı Genel Başkanımızdır.Erdoğan bu iddiasını son olarak 1.02.2025 tarihinde, Özgür Özel'in seçim çevresi Manisa'da AK Parti İl Kongresinde tekrarladı. Cümle şöyle: Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettilerErdoğan Özel'e kendi memleketinde ağır bir ithamda bulunuyor ve Genel Başkanımız buna suskun kalıyor. Ben bu iddianın ağırlığı altında eziliyorum, üzüntü duyuyorum. Hiçbir CHP'li bu iddiayı kabul edemez.'Sükut ikrardan gelir' yani susmak kabullenmektir. Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın.