CHP'li eski vekil Özgür Özel'i bombaladı: Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasınlar
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sürecinde yaşananlar hala hafızalarda yerini korurken, CHP'li eski vekil Akif Hamzaçebi'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik zehir zemberek sözler kullanan Hamzaçebi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “şaibeli kurultay” iddiasına cevap veremeyenler Cumhurbaşkanı Adayı belirlemek üzere yola çıkmasınlar." dedi. Hamzaçebi, "Susmak kabullenmektir. Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz." ifadelerini kullandı.
CHP'deki Cumhurbaşkanlığı Adaylığı krizi kamuoyunun gündemini meşgul ederken, parti içinde de büyük krizlere neden oldu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine yönelik peş peşe karşı hamleler gerçekleştirirken CHP'li eski vekil Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabı X'ten bomba bir çıkışta bulundu.
Akif Hamzaçebi, CHP'deki kurultay sürecine dikkat çekerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' iddiasına cevap veremeyenler Cumhurbaşkanı Adayı belirlemek üzere yola çıkmasınlar.' dedi.
Hamzaçebi şu sözleri kullandı:
Sayın Erdoğan Sayın Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP Kurultayına ilişkin olarak benim saydığım tam dört kez 'şaibeli kurultay' dedi. Bu iddianın muhatabı Genel Başkanımızdır.
Erdoğan bu iddiasını son olarak 1.02.2025 tarihinde, Özgür Özel'in seçim çevresi Manisa'da AK Parti İl Kongresinde tekrarladı. Cümle şöyle: Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler
'HİBÇİR CHP'Lİ KABUL EDEMEZ'
Erdoğan Özel'e kendi memleketinde ağır bir ithamda bulunuyor ve Genel Başkanımız buna suskun kalıyor. Ben bu iddianın ağırlığı altında eziliyorum, üzüntü duyuyorum. Hiçbir CHP'li bu iddiayı kabul edemez.
'O KOLTUKTA OTURAMAZ'
'Sükut ikrardan gelir' yani susmak kabullenmektir. Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın.