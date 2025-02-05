Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik, terörle mücadeledeki kararlı duruşunu bi kez daha gösterdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki tehditlere karşı kesintisiz operasyonlarını sürdürerek bölgeyi terörden arındırmaya devam ediyor.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonda, hain pusular kurmaya çalışan teröristlere anında karşılık verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki tehditlere karşı kesintisiz operasyonlarını sürdürerek bölgeyi terörden arındırmaya devam ediyor.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonda, hain pusular kurmaya çalışan teröristlere anında karşılık verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.