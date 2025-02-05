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Beyaz Gazete
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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 5.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 5.02.2025 - 10:22 / Editör: Atilla Özbir
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldüMehmetçik, terörle mücadeledeki kararlı duruşunu bi kez daha gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki tehditlere karşı kesintisiz operasyonlarını sürdürerek bölgeyi terörden arındırmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonda, hain pusular kurmaya çalışan teröristlere anında karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.