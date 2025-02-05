Rekor seviyede kar yağışı: 12 saatte 1 metreyi aştı

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan Obihiro şehri, şimdiye kadar kaydedilen en yoğun kar yağışlarından birine sahne oldu.Ülkede pazartesi gecesinden itibaren etkili olan güçlü alçak basınç sistemi ve nemli hava kar yağışına neden oldu.12 SAATTE 1,2 METREYE ULAŞTI12 saattir kar yağışı alan şehirde, sabah 9 itibariyle 1,29 metre kar birikti. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre kar yağışı uzun bir süre devam edecek.Bu, ülke çapındaki tüm gözlem noktaları arasında şimdiye kadar ölçülen en yüksek kar kalınlığı olarak kayda geçti.ÜLKE ÇAPINDA REKOR KAR YAĞIŞIReuters tarafından elde edilen görüntüler, sokaklarda insanların bel hizasına ulaşan karda yürümekte zorlandığını gösteriyor.Yetkililer, araçlar ve yollar tamamen kara gömülmüş durumda olduğunu bildirdi.Hava durumu yetkilileri, Japon Denizi kıyılarında kuzeyden batıya kadar kar yağışının şiddetlendiğini belirterek, ağır kar yağışı, ulaşım aksamaları ve kıyı bölgelerinde yüksek dalgalar konusunda halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu.