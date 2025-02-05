Katil Netanyahu'yu 'kahraman' gibi karşıladı! Beyaz Saray'da utanç gecesi!

Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım uygulayan İsrail, 50 binden fazla sivili öldürdü. Soykırımın baş mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, soykırım suçlusu Netanyahu'yu kapıda karşıladı, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu anlar dünya tarihindeki utanç sayfalarında yerini alırken, Trump'ın Gazze'de techir uygulayacaklarına dair küstah sözleri de aynı sayfalara eklendi.İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Elim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırım ile 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Soykırım suçundan yargılanan katil Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı. O Netanyahu dün ABD'yi ziyaret etti. ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı Donald Trump, soykırımcı Netanyahu'yu kapıda karşıladı, kabine üyeleri ile tek tek tanıştırdı, yerine oturana kadar bekledi. Dünya bu utanç görüntülerini anbean izledi.Binlerce çocuğu, kadının, yaşlının, engellinin de arasında bulunduğu 50 binden fazla insanı katleden Netanyahu'nun kahraman gibi karşılanması rezaleti yetmezmiş gibi bir de ortak basın toplantısı düzenlendi. Ortak basın toplantısındaki rezaletin boyutu açıklamalar başka bir boyuta taşındı. Trump, Gazze'deki 1.8 milyon insanı techir etmek istediklerini söyledi, Trump'ın sözleri soykırımcı Netanyahu'nun bile beklentisinin ötesine geçti.Trump konuşmasında, 'ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız.' şeklinde skandal ifadelere yer verdi.Gazeteciler, Trump'ın, 'ABD'yi devralacağız, 1.8 milyon Gazzeliyi Lübnan, Ürdün ve Mısır'a göndereceğiz' sözlerini katil Netanyahu'ya sordu.Netanyahu, Trump'ın soykırımı övmesinden ve Gazze'yi techir etmeye dair vaadinden övgü dolu sözlerle bahsetti, 'Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor.' diyerek kendi beklentisinin bile üzerinde bir öneri olduğunu vurguladı.Soykırımcı İsrail Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü:Onun farklı bir fikri var ve bence buna dikkat etmeye değer. Bu (Gazze) hakkında konuşuyoruz. Bunu insanlarıyla, ekibiyle araştırıyor. Bence bu tarihi değiştirebilecek bir şey ve gerçekten bu yolu takip etmeye değer.Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.Ebu Zuhri, açıklamasında 'Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz.' ifadesini kullandı.