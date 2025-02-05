İzmir'de kümesten silah ve uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda ahırdaki kümeste çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki gün uyuşturucu ve silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen ev, müştemilat ve ahırda arama yapıldı.Ahırdaki kümesin altında kum ve taşlarla gizlenmiş gizli bölmenin içinde; ruhsatsız 6 tabanca, 2 kilo 365 gram metamfetamin, 542 gram taş kokain, 286,25 gram toz kokain, 40 gram toz halinde ecstasy, 111 adet sentetik hap, 16 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Şüpheliler Ö.D., B.Z.Ö. ve Ö.C.V., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve Ö.C.V. tutuklanırken, B.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.