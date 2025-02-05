Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında çarpıcı gelişme: Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile yardımcısı gözaltına alındı!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yürütülen aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de olduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal için de gözaltı kararı verildi.

Türkiye, 21 Ocak gecesi Bolu'nun kış turizmi merkezi Kartalkaya'dan gelen haberle sarsıldı. Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede 12 katlı binayı sardı.Tüm müdahalelere rağmen alevler kısa sürede etkisini artırdı. Feci olayda 78 vatandaşımız hayatını kaybederken olayın sorumlularının cezalandırılması için vakit kaybetmeden soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda aralarında otelin denetim raporunu iptal ettiği belirlenen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklanırken 8'i adli kontrol kararı ile olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin devam eden soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.Öyle ki soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, mülkiye müfettişlerinin raporlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Bolu Belediyesi ile ilgili raporun 28 Ocak'ta, İl Özel İdaresi ile ilgili raporun ise 31 Ocak'ta tamamlanarak Bolu Valiliğine teslim edildiğini vurguladı.Bolu Valiliği'nin de ilgili raporları Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, 'Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler' ifadelerini kullandı.