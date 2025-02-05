Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye'ye geliyor. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün Türkiye'ye geliyor.Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılması öngörülüyor.