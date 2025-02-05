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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye'ye geliyor. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Ekleme: 5.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 5.02.2025 - 13:47 / Editör: Edin Uslu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün Türkiye'ye geliyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılması öngörülüyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye geliyor