Türkiye’de bir ilk! Yaşlılara ücretsiz hizmet dönemi başladı

Çankırı'nın Orta ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı bireyler için örnek bir proje hayata geçirildi.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Orta Belediyesi iş birliğiyle başlatılan “Yaşlı Konukevi Projesi”, kış aylarında tek başına yaşayan yaşlılara tamamen ücretsiz konaklama, yemek ve sosyal aktivite imkânı sunacak.32 odalı modern tesis, yaşlıların konforunu ön planda tutarak, güvenli bir ortamda barınmalarını sağlayacak.Ayrıca, projeye destek amacıyla ilçeye gelen misafirlere ücretli konaklama seçeneği sunulacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje için 4 milyon 118 bin 520 liralık yatırım yapıldı.KUZKA'nın finansmanıyla tamamlanan tesisin iç donanımı, modern ve konforlu bir mimariyle tasarlandı.Bunun yanı sıra, proje kırsalda yaşayan dezavantajlı bireylere istihdam fırsatı da sunuyor.Kadınların da dahil olduğu personellere yaşlı bakım, hijyen, iletişim ve egzersiz eğitimleri verilerek hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.