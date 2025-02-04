Trabzon'da gizli bölmeden 26 kaçak göçmen çıktı
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüste oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Vakfıkebir ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı.
Otobüsün koltukları arkasında oluşturulan gizli bölmede 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.