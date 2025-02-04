Samsun'da kaza yapan tır sürücüsü öldü

Samsun'da feci bir trafik kazası yaşandı.Bafra ilçesine doğru seyreden buğday yüklü tırın sürücüsü Osman Zeki Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolunda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Yılmaz'ın tırı, karşı yönden gelen Ercan Yılmaz idaresindeki 55 AET 519 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.Kazada sürücü Ercan Yılmaz hayatını kaybetti, Osman Zeki Yılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erdi Öztürk yaralandı.İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.