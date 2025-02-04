Gaziantep'te 1 milyon 427 bin 647 uyuşturucu hap ele bulundu

MİT ile polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine geçit yok.MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Araştırma sonunda uyuşturucunun getirileceği aracı belirleyen ekipler, takibe aldığı plakası açıklanmayan hafif ticari aracı il girişinde düzenlediği operasyonla durdurdu.Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği ile yapılan aramada araçtaki çuvalların içerisinde 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan ismi açıklanmayan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.