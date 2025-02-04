Ege Denizi'nde bir deprem daha: İzmir'de de hissedildi
Ege Denizi'nde günlerdir art arda deprem oluyor. AFAD, 5,2 büyüklüğünde bir depremin olduğunu paylaştı. Bu deprem, son günlerde bölgede olan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor...
AFAD son depremi açıkladı.
5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
EN BÜYÜĞÜ
Bu deprem, son günlerde bölgede olan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Ege Bölgesi'ndeki deprem başta İzmir olmak üzere pek çok ilde etkili oldu.