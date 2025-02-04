Ege Denizi'nde bir deprem daha: İzmir'de de hissedildi

Ege Denizi'nde günlerdir art arda deprem oluyor. AFAD, 5,2 büyüklüğünde bir depremin olduğunu paylaştı. Bu deprem, son günlerde bölgede olan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor...AFAD son depremi açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.Bu deprem, son günlerde bölgede olan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.Ege Bölgesi'ndeki deprem başta İzmir olmak üzere pek çok ilde etkili oldu.