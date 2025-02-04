AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:BARIŞ PEHLİVAN GÖZALTI SÜRECİNİ ŞOVA ÇEVİRDİ!“Keşke Barış, daha önceki zamanlarda oyunculuk işine girseymiş. Bu konuyla ilgili zannediyorum ciddi bir yol katedermiş, gazetecilik yerine. Çünkü bu kişiler, toplum önünde böyle konuşurken vermiş oldukları ifadenin içeriğinde tam tersine bir konuşma yapıyorlar. Bunlar ekranlarda aslan ama adliyeye ifade vermeye gittikleri zaman kediler. Bir kere bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunların hiçbir cesaretinin olmadığını şuradan anlamaları gerekiyor. Gazeteci Barış Pehlivan ifadesinde, ‘Görüşme sırasında yanımda kanal yöneticisi Kürşat Oğuz vardı. Kürşat beyin gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti. Ancak daha sonra bu kaydın Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu.' diyor. Yani genel yayın yönetmeni Suat Bey'e bu işi nasıl yıkalımın hesabını yapmış kendi açısından.”KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTIĞI KANAL YÖNETİMİNİ SUÇLADI!“Arkadaş senin bunu gidip itiraf edebilecek cesaretin yoksa bir bilirkişinin sesini kaydetmenin suç olduğunu biliyorsan niye burada aslan gibi kükrerken içeride kedi gibi ifade veriyorsun. Bunu sormak isterim. Bu çok önemli bir durum. Suat Toktaş, ‘Kürşad Oğuz gönderdi. Akabinde Barış Pehlivan ile mesajlaştım ve Pehlivan'a, kişinin rızasının olup olmadığını, dava açılır mı diye sordum. Pehlivan da bana ‘Abi biz gazeteciyiz' şeklinde cevap verince, şahsın izni var algısına kapılarak ses kaydını yayınladım.' diyor. Yani sen bu konuyla ilgiliğ bir ses kaydının yayınlanmasını istemiyorsun sevgili Barış. Ne yapman lazımdı? ‘Abi ben bu kaydı izni dahilinde almadım. Röportajın deşifresini yapacaktık, onun için aldık. Sakın yayınlamayın. Bu bir suç' desen zannediyorum Suat Toktaş'ta bunu yayınlatmayacaktı. İşte bunlar böyledir. Bunlar herkesi satar. Kendi arkadaşlarını satar, kendi camiasını satar.”FATİH PORTAKAL'A BARIŞ PEHLİVAN LİNCİ!“Burada Portakal'ın yapmış olduğu bir düşünceyi, aslında kendilerine saldırı olarak gören bir Halk TV camiası var. Ama doğru bir tane, beş tane değil ki. Buırada Fatih Portakal, ‘Sen sesi kaydedemezsin. Kaydedip yayınlıyorsan cezai, bunu yapma arkadaş.' diyor. Sonras bakıyoruz Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Bey, Fatih Portakal'a, ‘Sana bu görevi verenlere söyle ben sizin gibi tetikçilere papuç bırakmam.' diyor. Bir kere şuna bir karar verelim, Fatih Portakal tetikçi mi? Fatih Portakal'a, Kemal Kılıçdaroğlu ‘parayla haber yapan insan' şeklinde bir ithamda bulunmuştu. İsmini vermemişti ama onu işaret etmişti. Şunu anlayamıyorum. Kendi camialarının içerisinde de yapılanın suç olduğunu birisi söylediği zaman onu tetikçi olarak adlandırıyorlar. Bakın bu CHP'nin genel karakteri.”