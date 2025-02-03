Van’da değişik suçlardan 49 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tüfek, 6 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 87 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan bin 751 adet botoks ilacı ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 486 şahıs yakalanmış, 166 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.