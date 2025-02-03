Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atılıyor..Bu kapsamda son olarak ekiplerce, farklı illerde 20 adres tespit edildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde belirlenen 20 adrese yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.Yasa dışı bahis faaliyetleriyle haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda, 80 milyon TL’lik bahis ağı çökertildi.Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 milyon 212 bin 722 TL suç geliri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.Gözaltına alınan 17 kişiden ifadesi alınan 6 kişi serbest bırakılırken, U.K.A., E.H., Z.K., B.U.K., E.S.T., G.M.A., B.C.M., A.E.Y., A.Ç., E.U. ve M.A. bugün bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., Z.K., E.H., E.S.T. ve E.U. hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.K.A., B.U.K., G.M.A., B.C.M., A.E.Y. ve A.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.