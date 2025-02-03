Sahte ilanlarla 430 kişiyi dolandırdılar: Kargoya verdik deyip paraları aldılar!

İstanbul genelinde peş peşe gelen ikinci el elektronik eşya dolandırıcılığı ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sosyal medya ve bazı ikinci el eşya satışı yapan sitelere sahte ilanlar vererek vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. Gelen ihbarlarda, internet üzerinden satın alınan bazı elektronik eşyalar, para gönderildikten sonra satıcı tarafından gönderilmediği iddiaları yer aldı. Çalışma başlatan polis, akraba oldukları öen sürülen dolandırıcılık şebekesinin izine rastladı.Çalışmalarda, 12 ayrı suç kaydı bulunan B.A (38), bir adet suç kaydı bulunan A.A.(27) ve A.A.(37) adlı şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin Küçükçekmece'de bir oto yıkamacı işyerini işlettiklerini ve bu işyerinin ofisini kullanarak bir yandan dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.Düzenlenen operasyonla aynı aileden oluşan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların kullandıkları 6 adet cep telefonu ve bir adet bilgisayara el konuldu. Ortaya çıkan yönteme göre, dolandırıcılar önce internet siteleri üzerinde uygun fiyata elektronik eşya ilanı veriyordu. Ardından satın almak isteyen kişilerden, gönderilen hesaplara para istendi. Parayı gönderen müşteriye de hazırladıkları sahte kargo irsaliyesi fotoğrafını atıyorlardı.Eşyasını alamayan müşteri kimi zaman dolandırıcılara ulaşamıyordu kimi zaman dolandırıcılar kargoya verdiklerini bahane ederek oyaladı. Bu yöntemle Türkiye geneli 430 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.