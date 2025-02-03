Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı.Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi paylaşmak isterim. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.Sosyal medyaya yaş sınırı gelebileceğinin mesajını veren Erdoğan, "Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır" diye konuştu.Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Tam tekmil bir öğrenim üssünü İstanbul'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Unutmayın her eser sahibini anlatır. Bizlere de ülkemize böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabbimize hamd ediyorum.Alkol, sigara... Gençler sizlere yalvarıyorum, kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakalarına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Hayatımda sigara yok, alkol yok. Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam, sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum.Buradan bir müjdeyi paylaşmak isterim. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.