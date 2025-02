Bakan Uraloğlu duyurdu! Kalkınma yolu Türkiye'nin ekonomik statüsünü güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak 2025 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması programında konuştu. Bakan Uraloğlu, 1993 yılından bu yana dış ticaretin gelişmesini sağlamak ve iş insanlarını en üst düzeyde temsil etmek üzere faaliyetlerini sürdüren TİM'in her zaman alanında lider bir kuruluş olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “İhracatçılarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çok başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş, Türk ekonomisinin büyümesine büyük katkı sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Hükümetlerinin tek bir mücadelesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“O da milletimizin refahını yükseltmek ve küresel bir aktör olan ülkemizin gücüne güç katmaktır. Hiç şüphesiz güçlü liderlik ve siyasi istikrar, ekonomik gelişmenin en önemli unsurudur. Bu noktada güçlü iradesiyle sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkemize çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde rekabetçi bir ekonomi inşa ederek Türkiye Yüzyılına; üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girdik.”AK Parti Hükümetleri döneminde Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme performansıyla yüzde 3,6 olan dünya ortalamasının üstünde bir büyüme performansı sergilediğine işaret eden Uraloğlu, “2002 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz yaklaşık 3 bin 500 dolar iken 2024 yılında 15 bin doları aştı. 2028'de kişi başına gelirimizin 20 bin doların üstüne çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkelerine bağlı kalarak, başarı hikâyeleri yazmayı sürdürdüklerini de kaydetti.2024 yılında ihracatta rekor tazelediklerinin altını çizen Uraloğlu, “31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 54 ilimizde ihracat arttı. Trabzon'umuz da yaklaşık 1,3 milyar dolar ihracatıyla 2024 yılında ülkemizin en çok ihracat yapan 19. ili oldu. Trabzon ayrıca Doğu Karadeniz'de en fazla ihracat yapan il oldu.” dedi.Geçen yıl 324 bin 438 tona ulaşan Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmını tek başına Trabzon'un yaptığını anlatan Uraloğlu, “Ülkemize 836 milyon 599 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Trabzon'dan 2024'te 22 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak yaklaşık 145 milyon dolara ulaştı. Hiç şüphesiz Trabzon her zaman ülkemizin kalkınma sürecinin tüm aşamalarında kendine önemli bir rol edinmiştir ve Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye geçiş serüvenine katkı sağlamaya devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.TİM'in yeni fikirlere ve yenilikçiliğe verdiği önemle de adından söz ettiren bir teşkilat olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“TİM, bu misyon ve vizyonuyla, ihracatçılarımızın sorunlarının çözümünde her daim öncü rol oynamış, onlara dünyanın dört bir yanında rehberlik etmektedir. Kuşkusuz önümüzdeki süreçte bu çalışmalar daha çok önem arz edecektir. Çünkü bir yandan dünyadaki ticaret dengeleri ve ticari anlayışlar kökten değişirken diğer yandan küresel piyasalar her geçen gün daha fazla arzla karşılaşmaktadır.”Ekonomik büyümenin birincil şartının güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu belirten Uraloğlu, “Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Yol sayesinde yatırım gelir. Nasıl ki toprağı bereketlendiren nehirler geçtikleri yerlere canlılık getiriyorlarsa, ulaştırma projeleri de böyledir. Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz o bölgede o kadar sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur.” dedi.İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün hayata geçmesiyle otoyol güzergahı üzerindeki OSB sayısının kısa sürede neredeyse ikiye katlanmasını örnek veren Uraloğlu, “Bu noktada ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle de son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdik. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları ve yüksek hızlı demir yolu hatlarıyla donattık ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık.” diye konuştu.Türkiye'de çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, “Türkiye olarak; Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir. Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridor ile Orta Koridor üzerindeki taşımacılık rotalarına alternatif bir seçenek sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi için de çalışmalara devam ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 92 kilometre demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, bin 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık. Bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı öngörüyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz.”Uluslararası ticarette diğer önemli hususların kaliteli üretim, inovasyon ve markalaşma olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Günümüzün insanları artık her şeyin en iyisini, en kalitelisini arıyor. Bu nedenle markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Şunu demek istiyorum, Trabzon'umuzda bin bir çeşit ürün var ama bunları üretirken markalaşmaya da önem vermemiz gerekiyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin.” diye konuştu.Ulaştırma yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Artık en kuzeyden en güneye, en doğudan en batıya ulaşılabilir, erişilebilir bir Türkiye var. Ulaşım altyapısı çok ama çok gelişmiş bir Trabzon var. Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına da 153 milyar lira yatırım yaptık.” ifadelerini kullandı.2002 yılında; Trabzon'da 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden yaklaşık 515 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Karadeniz Sahil Yolu ile Sarp Sınır Kapısı'na kadar bölünmüş yollarla bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolu'nu bitirmek bize nasip oldu.” dedi.Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştıklarını da belirten Uraloğlu, “Trabzon Güney Çevre Yolu, onu da biz başlattık. Vakfıkebir Organize Sanayi Yolu, Araklı-Dağbaşı-Uğrak Yolu gibi 22 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı demiryolu projemiz ile de Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlayacağız.” açıklamasında bulundu.Uraloğlu ayrıca artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını belirterek dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binalarının açılışlarını ağustos ayında gerçekleştirdiklerini anımsattı. Uraloğlu, “Şu anda iç hatlar terminalimiz ile dış hatlar giden yolcu terminalimizdeki tadilatları da bitirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz, 2025 yılında tamamlayacağız.” dedi.Uraloğlu, Türk üreticisi ve ihracatçısının yapıcılığına olan inançlarının tam olduğunu ifade ederek “İhracat kültürümüz giderek genişlemekte, ihracat tabana ve yurdun her bir sathına yayılmaktadır. Hiç şüpheniz olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her daim yatırımlarımız ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.