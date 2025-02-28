Ramazan’da Sahurda Dikkat Edilmesi Gerekenler: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Önerileri:

RAMAZAN'DA SU VE PROTEİN TÜKETİMİNE DİKKAT!

TANSİYONUNUZ VARSA SAHURDA BUNLARI TÜKETMEYİN!

İŞTE SAHUR İÇİN EN SAĞLIKLI BESİNLER

Ramazan ayında sahur, gün boyu enerjinizi koruyabilmek ve sağlıklı bir oruç süreci geçirmek için oldukça önemli bir öğün. Sahurda doğru besinleri tercih etmek, uzun süre tok kalmanızı sağlarken aynı zamanda vücudunuzun susuz kalmasını da önleyebilir. Yeterli su tüketimi, protein ve lif açısından zengin besinlerin seçilmesi, aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılması bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca hızlı sindirilen basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilir, ani açlık hissinin önüne geçebilirsiniz. Peki, sağlıklı bir sahur için hangi besinleri tüketmeli, hangilerinden kaçınmalısınız? İşte uzmanların önerileriyle sahurda dikkat edilmesi gerekenler…Sahurda yeterli miktarda su içmek, gün içinde susuzluk hissini azaltmak için büyük önem taşıyor. En az 2-3 bardak su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler ise vücuttan su atılımını hızlandırdığı için sınırlı tüketilmelidir. Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları ile tam tahıllı ekmek, yulaf, ceviz, badem gibi lifli gıdalar uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Beyaz ekmek ve şeker içeriği yüksek gıdalardan kaçınarak kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz.Kızartmalar, işlenmiş gıdalar ve aşırı tuzlu yiyecekler gün içinde susuzluk hissini artırabilir. Bunun yerine hafif, besleyici ve sağlıklı besinler tercih edilmelidir. Reçel, bal, çikolata gibi yüksek şeker içeren besinler, kan şekerinizin hızlı yükselmesine ve ardından hızla düşmesine neden olabilir. Tatlı ihtiyacınızı doğal meyveler ve hurma gibi besinlerle karşılayabilirsiniz.Yulaf ezmesi, bulgur, tam tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar sindirimi yavaşlatarak gün boyu enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olur. Basit karbonhidratlar yerine bu besinleri tercih etmek daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ramazan'da sağlıklı bir sahur menüsüyle gün boyu enerjinizi yüksek tutabilir, daha rahat bir oruç süreci geçirebilirsiniz. Dengeli beslenme alışkanlıklarıyla Ramazan'ı daha sağlıklı ve verimli geçirmek mümkün!