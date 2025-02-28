Para transferlerinde yeni dönem: Yarın başlıyor! Artık tamamen zorunlu olacak

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti.1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile tüm EFT ve havale işlemlerinde çift taraflı doğrulama zorunlu hale geliyor.Bu yeni sistem sayesinde, artık kullanıcılar sadece hesap bilgileriyle değil, ek güvenlik adımlarıyla da işlemlerini onaylamak zorunda kalacak.Milyonları ilgilendiren bu yeni güvenlik adımıyla birlikte artık para transferlerinde doğrulama yapılmaması durumunda transferler gerçekleştiremeyecek.BDDK'nın tarafından uygulamaya başlanacak olan düzenleme ile birlikte, yarından itibaren hem mobil hem de internet bankacılığı üzerinden yapılan para transferlerinde çift doğrulama sistemini zorunlu hale getiriyor.Uygulamaya alınan sistem sayesinde, kullanıcıların finansal işlemleri sırasında ek güvenlik önlemleri devralacak ve dolandırıcılık riskleri minimuma indirilecek.Türkiye genelinde faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankaların bu sistemi uygulaması zorunlu hale gelecek. Yeni sistemin, dijital finans dünyasında dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olması bekleniyor.