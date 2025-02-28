Operasyonlar hız kesmiyor! Çok sayıda DEAŞ'lı yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Teröristler düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanıyor.Adana'da da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda terörist yakalandı. Yabancı uyruklu M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), S.H.A.N. (46) ve A.H.'nin (17) terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinden olduğu ve daha önce Suriye'de terör örgütü adına savaştığı belirlendi.TEM polisleri bu tespitlerin ardından şafak vakti yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi de yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 2017-2020 yılları arasında Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ adına savaştığı öğrenildi.