Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISISon günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu aktarıldı. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.Çok bulutlu, Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 7°C, 14°CÖğle saatlerinde hafif yağmurluİSTANBUL 7°C, 12°CSabah saatlerinde yağmurluKIRKLARELİ 5°C, 12°CÖğle saatlerinde hafif yağmurluKOCAELİ 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDENİZLİ 7°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 9°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA 9°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ADANA 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıHATAY 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 1°C, 8°CSabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR 2°C, 10°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA 1°C, 9°CÖğle saatlerinde yağmurluSİVAS -6°C, 3°CÖğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 3°C, 10°CSabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE 6°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluSİNOP 5°C, 12°CÇok bulutluZONGULDAK 4°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluÇorum çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN -7°C, 7°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluAMASYA 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -14°C, -2°CParçalı ve çok bulutluKARS -18°C, -1°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN -10°C, 0°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -5°C, 10°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİİRT -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu